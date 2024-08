O clube espanhol Rayo Vallecano oficializou nesta segunda-feira (26) a contratação do meia colombiano James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid que brilhou em julho durante a Copa América.

James, de 33 anos, volta a Madrid, cidade onde vestiu a camisa 'merengue' entre 2014 e 2020, com um empréstimo de dois anos ao Bayern Munique (2017-2019). Anteriormente já havia brilhado no Porto (2010-2013) e no Monaco (2013-2014).

Desde a saída do Real Madrid, a carreira do colombiano entrou em declínio, tendo o inglês Everton (2020-2021) como última experiência em um dos cinco principais campeonatos europeus.

Da Inglaterra se transferiu para o Al-Rayyan do Catar (2021-2022) e depois para o Olympiakos da Grécia (2022-2023), rescindindo contrato por mútuo acordo em ambos os casos.

Sua última aventura foi no Brasil, onde vestiu o uniforme do São Paulo (2023-2024).

Na última Copa América, em que a Colômbia perdeu a final para a Argentina (1 a 0 na prorrogação), James Rodríguez foi eleito o Melhor Jogador do Torneio, principalmente devido às seis assistências que deu.

O colombiano chega ao Rayo Vallecano livre no mercado, após ter rescindido contrato no final de julho com o São Paulo.

Em comunicado, o Rayo anunciou o colombiano como a grande contratação da temporada em que o clube vai comemorar 100 anos. O texto inclui citações nas quais James expressou a sua "vontade de sonhar e fazer grandes coisas" em sua volta ao futebol europeu.

dam/mfr/aam/yr