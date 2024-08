O Governo Federal anunciou neste domingo (25) que está enviando aeronaves militares para ajudar a combater os incêndios florestais que assolam o estado de São Paulo, onde mais de 40 cidades estão em alerta máximo.

"Atendendo a orientação do Presidente @LulaOficial, visando apoiar as ações do estado de São Paulo no combate às queimadas que atingem dezenas de municípios paulistas, solicitamos ao @DefesaGovBr a mobilização de apoio com aeronaves para combate e monitoramento de áreas atingidas", publicou o ministro de Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no X.

Ele disse que quatro aeronaves foram inicialmente utilizadas, incluindo um Embraer KC-390, originalmente projetado para o transporte de tropas, mas convertido em um bombardeiro de água com capacidade de 12.000 litros.

A situação é particularmente preocupante em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros da capital e importante cidade do agronegócio.

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram Ribeirão Preto mergulhada na escuridão no sábado, desde o final da tarde, com uma espessa camada de fumaça e fortes rajadas de vento.

Dois trabalhadores de uma fábrica morreram na sexta-feira em Urupês, no norte do estado, enquanto combatiam um incêndio.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou estado de emergência em 45 municípios na noite de sábado e anunciou que 10 milhões de reais serão destinados a ajudar os produtores rurais cujas plantações ou criações foram afetadas pelos incêndios.

De acordo com dados coletados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de queimadas desde o início dos registros, em 1998, com 3.480 focos identificados. Esse número é mais do que o dobro do total registrado no ano passado.

A propagação de incêndios é favorecida por um período prolongado de seca no estado de São Paulo, mas também na Amazônia, onde os incêndios florestais devastam a terra.

