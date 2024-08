O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste domingo (25) no circuito de Zandvoort superando o ídolo local Max Verstappen, que terminou em segundo diante de sua torcida da 'Maré Laranja'.

O britânico venceu assim a sua segunda corrida da temporada depois do GP de Miami, em maio, e reduziu a diferença em relação a Verstappen no campeonato para 71 pontos faltando nove corridas para o final.

Apesar do enorme apoio vindo das arquibancadas em um circuito lotado, o atual tricampeão mundial não conseguiu tirar mais proveito de sua Red Bull para competir contra a McLaren melhorada, que começa a se consolidar como o carro a ser batido na Fórmula 1.

A largada foi crucial: Norris, que nunca havia vencido largando da pole position, perdeu a liderança nos primeiros metros, e Verstappen se impôs para assumir a liderança em meio à vibração do público, criando uma vantagem de quase um segundo na segunda volta e se distanciando.

Mas a McLaren, que foi o carro mais rápido ao longo de todo o fim de semana, começou a diminuir a vantagem de 'Mad Max', que desde o regresso de Zandvoort ao calendário da F1 em 2021 havia conseguido a 'pole' e a vitória nas três edições anteriores.

Na volta de número 17, Norris já estava apenas dez décimos de segundo atrás, enquanto Verstappen reclamava no rádio da falta de aderência dos pneus.

- "Não consigo andar mais rápido" -

Uma volta depois, Norris ultrapassou Verstappen, que começou a ficar para trás.

"Não consigo andar mais rápido, o carro não está respondendo às minhas contribuições", disse ele desesperado pelo rádio aos seus engenheiros, enquanto a distância aumentava para quatro segundos.

A vantagem era irremediável e a passagem pelas boxes não alterou o destino da corrida, que terminou com Norris vendo a bandeira quadriculada, com quase 23 segundos à frente do holandês.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou com o terceiro lugar, privando o australiano Oscar Piastri (McLaren) do pódio.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) terminou na quinta posição, seguido pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

As Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton cruzaram na sétima e oitava posições respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine).

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) conseguiu entrar na zona de pontuação, cruzando a linha de chegada na décima posição.

O Mundial de F1 continua no próximo fim de semana no circuito de Monza, 16ª etapa do campeonato, com dúvidas crescentes sobre o monopólio de Verstappen.

O holandês não vence um Grande Prêmio desde junho, sua mais longa sequência sem vitórias desde 2020, e embora seja muito cedo para soar o alarme na Red Bull, o fim de semana em Zandvoort levanta questões sobre o restante da temporada.

nb/dam/mb/ric/nr/mfr/aam