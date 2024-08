O ex-tenista sueco Peter Lundgren, que foi técnico do suíço Roger Federer, morreu aos 59 anos, anunciou nesta sexta-feira (23) seu filho Lukas nas redes sociais.

"Infelizmente, um dos maiores nos deixou muito antes do que deveria. Um treinador, um jogador, um amigo e um pai", escreveu Lukas no Facebook, ao publicar uma foto de Peter Lundgren ao lado de Federer e outro tenista suíço que treinou, Stan Wawrinka.

Lundgren, que como jogador conquistou três títulos no circuito da ATP, chegou a ser o número 25 do mundo em 1985, numa época em que o tênis sueco brilhava com Mats Wilander e Stefan Edberg, que sucederam o icônico Björn Borg.

"Peter Lundgren era uma pessoa extraordinária, com um coração enorme e muito bom humor", declarou Borg ao jornal Aftonbladet. "Todos o adoravam. O tênis mundial sentirá sua falta".

Depois de sua carreira como jogador, Lundgren se dedicou a trabalhar como técnico e foi o treinador de Federer entre 2000 e 2003. Nesse período, o suíço venceu dez torneios, entre eles seu primeiro Grand Slam, Wimbledon-2003.

