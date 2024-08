O jovem atacante de 17 anos Estêvão, do Palmeiras, é a grande novidade na lista de convocados da Seleção Brasileira divulgada nesta sexta-feira (23) pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai, no início de setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Além de Estêvão, que já está negociado com o Chelsea, a grande revelação deste ano no Campeonato Brasileiro, o atacante Luiz Henrique (23 anos), do Botafogo, é outro nome que foi chamado pela primeira vez para defender a Seleção.

Em relação ao grupo que disputou a Copa América, Dorival incluiu outros três jogadores que atuam no futebol brasileiro: os meio-campistas André (Fluminense) e Gerson (Flamengo) e o atacante Pedro (Flamengo).

O Brasil vai enfrentar o Equador no dia 6 de setembro, em Curitiba, e depois visita o Paraguai em Assunção no dia 10.

A Seleção vem de três derrotas consecutivas e uma série de quatro jogos sem vencer nas Eliminatórias. No momento, ocupa a sexta posição na tabela, a última que dá vaga direta ao Mundial, com sete pontos em seis rodadas.

-- Lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al-Nassr/ARA), Ederson (Manchester City/ING).

Defensores: Danilo (Juventus/ITA), Yan Couto (Borussia Dortmund/ALE), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto/POR), Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain/FRA), Éder Militão (Real Madrid/ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING), Maquinhos (Paris Saint-Germain/FRA).

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton/ING), Lucas Paquetá (West Ham/ING).

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Endrick (Real Madrid/ESP), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City/ING), Rodrygo (Real Madrid/ESP) e Vinícius Júnior (Real Madrid/ESP).

