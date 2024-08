O meia alemão Ilkay Gündogan está de volta ao Manchester City um ano depois de ter deixado a equipe para ir ao Barcelona, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (23).

O jogador "assinou um contrato de um ano", informou o City, atual tetracampeão da Premier League.

"É uma surpresa absoluta, inesperado", reagiu o técnico Pep Guardiola em entrevista coletiva, sobre o retorno de Gündogan. "Não tivemos a menor dúvida quando surgiu a possibilidade de ele voltar", acrescentou.

Ao longo dos sete anos, Ilkay Gündogan vestiu a camisa do City em 304 jogos, com 60 gols marcados, dois deles na final da Copa da Inglaterra de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United. A principal conquista foi a Liga dos Campeões da Europa, no mesmo ano.

O ex-jogador e capitão da seleção da Alemanha (82 jogos) permaneceu apenas um ano no Barcelona, onde, no entanto, se firmou como titular absoluto.

"Quando você deixa este lugar, como fiz no ano passado, e passa um ano fora, você começa a apreciar o lugar ainda mais. Você se dá conta do que tinha, de como aquele tempo foi fantástico", comentou Gündogan em um vídeo publicado pelo Manchester City.

"Você se dá conta do quão grande é o clube, o melhor clube do mundo", acrescentou.

O jogador também escreveu algumas palavras de despedida para a torcida do Barcelona: "Depois de apenas um ano, é hora de dizer adeus. Vim para um novo e apaixonante desafio e estava preparado para isso. Dei tudo para lutar pela equipe e o clube em uma temporada difícil", explicou em sua conta na rede social X.

"Agora vou em uma situação difícil, mas se minha saída pode ajudar economicamente o clube, isso me deixa um pouco menos triste", confessou Gündogan, que na última segunda-feira anunciou sua aposentadoria da seleção alemã.

Com o Barça, foram 51 jogos oficiais, marcando cinco gols e dando 14 assistências.

A saída de Gündogan se dá por uma necessidade econômica do clube catalão, obrigado a liberar alguns jogadores para poder inscrever reforços, como o atacante espanhol Dani Olmo.

