Depois de ficar quatro corridas sem vencer antes das férias de meio de ano, o atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), quer reencontrar a vitória no Grande Prêmio da Holanda, a 15ª das 24 etapas da temporada.

Diante dos milhares de torcedores do 'exército laranja' que estarão nas arquibancadas do circuito de Zandvoort, o holandês tentará permanecer invicto correndo em casa, em um traçado no qual conseguiu três poles consecutivas e três vitórias em suas participações anteriores.

Mas a tarefa não será fácil para 'Mad Max', que apesar de não subir no degrau mais alto do pódio nas últimas quatro etapas, dominou a primeira parte da temporada.

O holandês deixou sete vitórias escaparem este ano, ou seja, um GP a cada dois sem ser o primeiro a cruzar a linha de chegada.

"Evidentemente estou muito feliz por voltar aqui. É um circuito que gosto muito e é ótimo ver os fãs felizes, mas estou concentrado no meu rendimento. Ainda temos que entender melhor o carro para sermos mais competitivos", afirmou Verstappen, que vai disputar o 200º GP de sua carreira na F1.

- Norris acredita no título -

O tricampeão mundial, grande favorito ao quarto título consecutivo, permanece tranquilo, apesar dos recentes resultados decepcionantes.

Com 78 pontos de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren) e 100 sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o piloto da Red Bull ainda tem uma posição confortável, quando restam dez corridas a disputar na temporada.

"Não estou preocupado, mas ainda não penso em Abu Dhabi [último GP do ano]. Quero que a equipe melhore, que o carro melhore, porque isso vai facilitar as coisas. Lando é o mais próximo, mas ultimamente muitos pilotos venceram corridas e está muito apertado", explicou Verstappen em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

Muito crítico consigo mesmo antes das férias, Norris, principal concorrente de Verstappen, acredita em uma arrancada para conquistar seu primeiro título mundial.

"Ainda é possível, mas há muitos pontos de desvantagem e é contra Max... Mas quero continuar otimista e dizer para mim mesmo que ainda tenho uma oportunidade", afirmou o britânico.

- Novo chefe da Alpine -

A Mercedes, que venceu três das últimas quatro corridas, também terá algo a dizer neste fim de semana e pode se infiltrar na disputa entre Red Bull e McLaren.

Já a Ferrari, que só conseguiu dois pódios nas últimas seis corridas, espera recuperar seu nível do início da temporada, quando conseguiu duas vitórias.

Uma melhora de produção uma semana antes de correr em casa, no GP de Monza, seria ideal para a tradicional escuderia italiana.

Este fim de semana também será marcado pela estreia do novo chefe da equipe franco-britânica Alpine, Oliver Oakes, que aos 36 anos se tornará o segundo 'Team principal' mais jovem da história.

-- Programação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

07h30-08h30: Treino Livre 1

11h00-12h00: Treino Livre 2

Sábado:

06h30-07h30: Treino Livre 3

10h00-11h00: Classificação

Domingo:

15h00: Corrida (72 voltas ou duas horas de prova)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 277 pontos

2. Lando Norris (GBR) 199

3. Charles Leclerc (MON) 177

4. Oscar Piastri (AUS) 167

5. Carlos Sainz (ESP) 162

6. Lewis Hamilton (GBR) 150

7. Sergio Pérez (MEX) 131

8. George Russell (GBR) 116

9. Fernando Alonso (ESP) 49

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 12

14. Oliver Bearman (GBR) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 5

18. Alexander Albon (TAI) 4

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 408 pontos

2. McLaren-Mercedes 366

3. Ferrari 345

4. Mercedes 266

5. Aston Martin-Mercedes 73

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 27

8. Alpine-Renault 11

9. Williams-Mercedes 4

10. Sauber-Ferrari 0

