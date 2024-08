O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão do Aberto da Austrália este ano, pode enfrentar o número 3, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon, na semifinal do US Open, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira (22) para definir o chaveamento do último Grand Slam do ano.

A outra semifinal pode colocar frente a frente o sérvio Novak Djokovic (N.2), campeão olímpico em Paris e em busca do recorde de 25 títulos de 'Major', e o alemão Alexander Zverev (N.4), finalista em Flushing Meadows em 2020, ou o norueguês Casper Ruud (N.8), finalista em 2022.

Antes de seu provável duelo com Alcaraz, Sinner pode encarar nas quartas de final o russo Daniil Medvedev (N.5), campeão do US Open em 2021 e vice em 2019 e 2023.

No quadro feminino, a atual campeã, a americana Coco Gauff (N.3), pode enfrentar na semifinal a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2), a quem derrotou na final do ano passado.

Gauff vai estrear no torneio contra a francesa de origem russa Varvara Gracheva (N.66), enquanto Sabalenka enfrentará uma jogadora procedente do Quaifying.

A outra semifinal poderá ter um confronto entre a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, campeã em 2022, e a cazaque Elena Rybakina (N.4) ou a italiana Jasmine Paolini (N.5), finalista este ano em Roland Garros e Wimbledon.

