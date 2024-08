O heptacampeão mundial Lewis Hamilton disse nesta quinta-feira (22) que apoia "100%" o retorno da Fórmula 1 à África, num momento em que se especula um eventual Grande Prêmio em Ruanda.

"Por que não estamos nesse continente?", se perguntou Hamilton.

"Chegou a hora, 100% (...) Não podemos colocar corridas em outros lugares e continuar ignorando a África", afirmou.

"Acho que ter um GP lá mostraria como o lugar é incrível e pode ajudar a levar o turismo e coisas boas", acrescentou.

Hamilton contou aos jornalistas que colaborou nas negociações com autoridades de Ruanda ("um dos lugares favoritos onde já estive) e África do Sul.

A África não recebe uma corrida de F1 desde o GP da África do Sul de 1993, mas o chefe-executivo da principal categoria do automobilismo, Stefano Domenicali, planeja se reunir com representantes de Ruanda, que fizeram uma proposta "séria".

"Queremos ir à África, mas precisamos do investimento necessário e de um plano estratégico adequado", explicou Domenicali ao portal Motorsport.com.

ric/nr/dr/iga/cb/dd