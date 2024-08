Os corpos de noves migrantes foram encontrados nesta quinta-feira(21) após o naufrágio de sua embarcação no rio Drina, que separa Sérvia e Bósnia, informou a Defesa Civil.

"A equipe de busca e resgate e os mergulhadores encontraram os corpos de nove migrantes cujo barco virou esta manhã no Drina, perto da cidade [bósnia] de Bratunac", afirmou o comunicado, acrescentando que "outras pessoas" continuam desaparecidas.

A entidade não soube especificar a nacionalidade das vítimas, que partiram do leste da Sérvia.

O barco virou por volta das 5h locais (meia-noite em Brasília), informou o Ministério do Interior da Sérvia, que, como a Bósnia, fica nos Bálcãs.

"Os migrantes que conseguiram chegar à costa disseram que havia cerca de 25 pessoas a bordo. A polícia e os bombeiros encontraram dezoito pessoas na costa, incluindo três crianças", disse o ministro do Interior sérvio, Ivica Davic.

A Sérvia, vizinha de quatro membros da União Europeia, é um dos principais países de trânsito na "rota dos Bálcãs", utilizada pelos migrantes para chegar à Europa Ocidental.

O país assinou um acordo em junho com a agência europeia de vigilância das fronteiras Frontex para reforçar a "cooperação operacional" com a UE.

Quase 100 mil migrantes seguiram a "rota dos Bálcãs" em 2023, e 144 mil em 2022, segundo a Frontex.

Nos últimos anos, dezenas de migrantes morreram ao tentar atravessar o rio Drina.

De janeiro a junho de 2024, a polícia sérvia registrou cerca de 10.400 entradas irregulares no país, quase 70% a menos que no mesmo período do ano anterior.

A maioria dos migrantes eram sírios, afegãos, turcos, marroquinos e paquistaneses.

