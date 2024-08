Um dia antes do início da Bundesliga, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, atual campeão, considerou nesta quinta-feira (22) que o favorito ao título na nova temporada é o Bayern de Munique por seu "elenco e história".

O Leverkusen, que estreia na competição na sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach, fez uma campanha praticamente perfeita na temporada passada, com 28 vitórias e seis empates, e se tornou o primeiro clube alemão a completar o calendário sem sofrer uma derrota.

O desempenho valeu ao 'Werkself' seu primeiro título de campeão da liga em 120 anos de existência, com 17 pontos de vantagem sobre o Stuttgart e 18 sobre o Bayern.

"A temporada passada não significa nada. Tudo volta a começar do zero. Não temos o papel de favorito, que na minha opinião é do Bayern. Pelo elenco e história, isso é claro", disse o técnico espanhol, que dirige o Leverkusen desde outubro de 2022.

"Nosso objetivo é continuar no top 4", que classifica para a Liga dos Campeões da Europa, acrescentou Alonso. "Isso me parece realista".

Já o presidente de honra do Bayern, Uli Hoeness, discorda do treinador do Leverkusen. No início de agosto, o dirigente declarou à imprensa que o atual campeão "é sempre o favorito".

O Bayer Leverkusen visita o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no jogo que abre a temporada 2024/2025 da Bundesliga.

