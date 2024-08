Um ex-ativista do movimento pró-democracia da China asilado nos Estados Unidos foi acusado na quarta-feira (21) de atuar como agente ilegal do governo chinês, informou o Departamento de Justiça americano.

Há 20 anos, Tang Yuanjun, 67 anos, nadou até uma ilha sob controle de Taiwan antes de receber asilo político nos Estados Unidos.

Tang desempenhou "tarefas no Ministério da Segurança do Estado (MSE) da República Popular da China (RPC), que é a principal agência de inteligência civil" do país asiático, afirmou o Departamento de Justiça em um comunicado.

O ex-ativista forneceu ao MSE informações sobre "indivíduos e grupos considerados pela RPC como potencialmente contrários a seus interesses, incluindo importantes ativistas pró-democracia e dissidentes chineses nos Estados Unidos".

Ele também é acusado de ter mentido ao FBI ao afirmar que não tinha mais acesso ao e-mail usado para manter a comunicação com seu superior no Ministério da Segurança chinês.

O homem, natural da província de Jilin, nordeste da China, foi detido na quarta-feira e deve comparecer em breve a uma audiência com um juiz.

Questionado pela AFP nesta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que não está a par do caso.

Na China, Tang foi condenado a 20 anos de prisão por participar, em 1989, no movimento pró-democracia da Praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim, que foi violentamente reprimido pelo governo.

