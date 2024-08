O Botafogo se classificou de forma dramática nesta quarta-feira (21) para as quartas de final da Copa Libertadores-2024 ao eliminar o Palmeiras, com um empate em 2 a 2 fora de casa no jogo de volta das oitavas de final depois de vencer na ida no Rio de Janeiro por 2 a 1.

O duelo considerado por muitos como o de maior destaque das oitavas de final correspondeu às expectativas e foi emocionante até a última jogada dos acréscimos.

- Palmeiras parte para cima -

Obrigado a vencer, o Palmeiras tomou a iniciativa e mostrou que, quando quer, pode jogar um futebol muito melhor do que costuma mostrar.

Mas foi o Botafogo quem deu o primeiro aviso, com um chute de fora da área do venezuelano Jefferson Savarino que bateu na trave esquerda do gol do time paulista.

Depois disso, o Palmeiras assumiu o comando do jogo, com o colombiano Richard Ríos ditando o ritmo no meio de campo e o jovem Estêvão avançando e abrindo o jogo com toda a sua qualidade.

O argentino 'Flaco' López teve uma chance aos 24 minutos, mas finalizou para fora, quando estava completamente sozinho dentro da pequena área, após um cruzamento milimétrico de Richard Ríos da direita.

Embora tenha cedido a iniciativa ao adversário, o Botafogo não teve muitos problemas na defesa e conseguiu manter afastados da sua área os atacantes do 'Verdão'.

Mas os alarmes do time carioca dispararam por volta de meia hora de jogo, quando seu grande ídolo da temporada, Luiz Henrique, se machucou em um choque com Felipe Anderson.

Embora ele tenha aguentado até o intervalo, não voltou no segundo tempo. Porém, sua saída mostrou a profundidade de banco que o Botafogo tem nesta temporada, com a entrada de Matheus Martins, que acabou sendo decisivo.

No início do segundo tempo, Flaco López obrigou Jhon a mostrar serviço com um chute de dentro da área que o goleiro botafoguense mandou para escanteio.

- Botafogo abre o placar -

A resposta alvinegra foi letal e, aos 56 minutos, o ponta Matheus Martins ganhou a bola de Vitor Reis, tocou para Savarino e o venezuelano deu uma assistência para Igor Jesús abrir o placar.

Sem dar tempo de recuperação ao adversário, o Botafogo ampliou oito minutos depois (64'), quando Matheus Martins abriu na frente para Savarino, que, entrando na área com a bola, fuzilou Weverton com um chute cruzado: 2 a 0 para os visitantes, que ficaram ainda mais perto da classificação.

O confronto parecia decidido, mas o Palmeiras, campeão em 2020 e 2021 e semifinalista em 2022 e 2023, mostrou todo seu orgulho.

Com as entradas de Lázaro, Rony e Gabriel Menino no segundo tempo, o Verdão ganhou força no ataque e sua insistência foi recompensada aos 86 minutos, quando Flaco López desviou de cabeça numa falta de Gabriel Menino e diminuiu a desvantagem no placar.

Aos 90 minutos, Rony encontrou uma bola quicando dentro da área e com meio voleio acabou empatando o jogo.

O roteiro parecia o do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Botafogo, líder isolado, abriu 3 a 0 mas acabou perdendo de virada por 4 a 3 para O Palmeiras, que mais tarde conquistaria o campeonato.

- Emoção até o fim -

O árbitro deu 5 minutos de acréscimos e, aos 90'+4, o paraguaio Gustavo Gómez conseguiu balançar a rede mais uma vez, levando a torcida alviverde ao delírio. Mas o gol foi anulado porque ele havia tocado na bola com a mão antes de finalizar.

O Palmeiras não se rendeu e aos 90'+10 minutos, na última jogada, Gabriel Menino cobrou uma falta na trave. Foi só com o apito final que o Botafogo e sua torcida puderam finalmente comemorar.

O time carioca enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional de Montevidéu, que duelam nesta quinta-feira.

Será o retorno do Botafogo às quartas de final da Libertadores desde 2017. E curiosamente, será a primeira vez desde 2017 que o Palmeiras não disputa essa fase do principal torneio continental de clubes da América do Sul.

prb/cl/aam