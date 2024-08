O tenista italiano Jannik Sinner continua como número 1 no ranking da ATP, apesar da perda de 400 pontos por conta do exame antidoping positivo para um esteroide anabolizante em março.

Depois de testar positivo para clostebol em duas ocasiões, Sinner foi absolvido na terça-feira (20) por um tribunal independente, que aceitou o argumento de contaminação involuntária.

No entanto, o tenista perdeu os 400 pontos que somou ao alcançar a semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, torneio durante o qual foi realizado o primeiro exame antidoping positivo.

A cinco dias do início do US Open, o último Grand Slam da temporada, Sinner tem 1.900 pontos de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, que tentará defender o título em Flushing Meadows.

-- Ranking da ATP atualizado nesta quarta-feira, 21 de agosto de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.360 pontos

2. Novak Djokovic (SRB) 7.460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.360

4. Alexander Zverev (ALE) 7.035

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.275

6. Andrey Rublev (RUS) 4.805

7. Hubert Hurkacz (POL) 4.055

8. Casper Ruud (NOR) 3.855

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.655

10. Alex De Minaur (AUS) 3.435

