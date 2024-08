crédito: Reprodução/X (antigo Twitter), com X em vermelho, interferência do Checamos, da AFP

Um vídeo de um homem jogando cédulas de dinheiro para o alto, dentro de uma caçamba, circula nas redes sociais desde 30 de julho de 2024, com mais de 500 mil reproduções, associado a "um colapso total da economia" na Venezuela. No entanto, embora o país venha enfrentando uma crise inflacionária na última década, as imagens retratam uma encenação gravada em 2021 nos Estados Unidos, durante um festival dedicado ao bitcoin.

"A hiperinflação na Venezuela causou um colapso total da economia, tornando o dinheiro sem valor. Eles literalmente jogam o dinheiro em uma lixeira", lê-se na legenda das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no Threads, noX e no Kwai.

Conteúdo semelhante circula em francês e inglês.

Em 29 de julho de 2024, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE)declarou a vitória de Nicolás Maduro contra seu principal adversário, Edmundo González Urrutia.

O CNE ratificou o resultado da reeleição de Maduro em 2 de agosto, com 52% dos votos frente a 43% de González Urrutia, sem tornar públicas as atas eleitorais, alegando ter sido alvo de um ataque hacker.

A oposição, por sua vez, publicou em um site cópias de atas sustentando que González Urrutia obteve 67% dos votos e convocou protestos, que já resultaram na detenção de mais de 2.000 pessoas e 25 mortes.

Contudo, a gravação viral que mostra um homem retirando maços de dinheiro de uma caçamba e jogando as notas para o ar não foi registrada nesse contexto de crise.

Festival de bitcoin nos Estados Unidos

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google, usando a ferramenta InVid-WeVerify*, direcionou a uma versão mais longa da mesma gravação, publicada no YouTube em 6 de junho de 2021.

A legenda do conteúdo informa: "Participantes da Conferência Bitcoin 2021 em Miami, Flórida, em 5 de junho de 2021, descobrem uma grande lixeira cheia de cédulas (bolívares venezuelanos).... Espere ver essa cena com dólares americanos no futuro...".

O nome "Cake Wallet", que aparece rapidamente durante a sequência, assim como o logotipo azul com um "w" ao centro, multiplicado em adesivos colados à caçamba, se referem a um aplicativo de criptomoeda, com escritório nas Antilhas e nos Estados Unidos.

Além disso, as cédulas de 50 bolívares fortes presentes nas imagens foram substituídas em 2018 na Venezuela por bolívares soberanos, com cinco zeros a menos, em uma tentativa de conter a desvalorização da moeda. Em 2021, houve uma nova substituição monetária pelo bolívar digital, utilizado até hoje.

No vídeo viral, também é possível ver a inscrição "crypto.com" – endereço de uma plataforma de negociação de criptomoedas – em uma tenda que aparece ao fundo da sequência.

Uma busca pelo nome do evento no Google em inglês, "Bitcoin 2021 Conference Miami", direcionou ao seu site oficial. O encontro, que teve entre seus patrocinadores a crypto.com, foi realizado em 4 e 5 de junho de 2021 em Miami e, de acordo com os organizadores, consistiu em uma série de conferências sobre bitcoin, com "12.000 participantes" e palestrantes, incluindo antigos e atuais membros do Congresso dos Estados Unidos.

De acordo com a revista americana Fortune, que cobriu aconferência em 2021, as cédulas venezuelanas foram utilizadas em uma encenação. "Alguns artistas performáticos fizeram chover bolívares venezuelanos fortes, uma moeda em dificuldades", informou. Segundo o veículo, a atuação tinha o objetivo de alertar sobre" os perigos das políticas monetárias equivocadas do governo e da inflação que as segue".

Inflação alta

Embora a sequência viral seja antiga e não tenha sido filmada na Venezuela, o país foi atingido por uma das piores taxas de inflação do mundo na última década.

O Banco Central da Venezuela (BCV) registrou uma taxa de 189,8% em 2023, após ter alcançado 234% em 2022 e 686,4% em 2021.

Nos últimos meses, houve uma desaceleração da inflação em meio àdolarização da economia.

Nicolás Madurocongelou o salário mínimo desde 2022. Ele caiu do equivalente a 30 dólares por mês para menos de 4 dólares. O governo, no entanto, concedeu"bônus"adicionais que permitem que alguns trabalhadores ganhem mais de 100 dólares.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

