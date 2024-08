O Tottenham dominou e rapidamente saiu em vantagem, mas acabou cedendo o empate em 1 a 1 em sua visita ao Leicester nesta segunda-feira (19), no jogo que fechou a primeira rodada do Campeonato Inglês.

O duelo foi marcado pela lesão do meio-campista uruguaio Rodrigo Betancur no segundo tempo (78'). O jogador dos 'Spurs' recebeu atendimento médico e deixou o campo de maca e com uma máscara de oxigênio depois de levar a pior em uma disputa de bola pelo alto.

O incidente esfriou um jogo que o Tottenham foi amplamente superior, sobretudo no primeiro tempo, mas sem conseguir traduzir o domínio em gols.

No ataque, Dominic Solanke fez sua estreia pelo time londrino após sua transferência milionária junto ao Bournemouth (80 milhões de euros, R$ 480 milhões na cotação atual), mas o protagonista foi James Maddison, ex-Leicester, vaiado em seu retorno ao King Power Stadium e aplaudido quando foi substituído.

Maddison foi o autor da assistência para o espanhol Pedro Porro abrir o placar para o Tottenham (29'), mas no segundo tempo o Leicester empatou com o veterano Jamie Vardy (57'), de cabeça.

"Foi uma noite decepcionante. O primeiro tempo foi excelente, controlamos o jogo, mas desperdiçamos oportunidades. O mesmo aconteceu no segundo tempo, mas assim que o Leicester marcou, a torcida incentivou e nós perdemos a calma", admitiu o técnico dos 'Spurs', Ange Postecoglou.

O jogo encerrou a primeira rodada do Campeonato Inglês, que tem o Brighton como primeiro líder graças a vitória por 3 a 0 sobre o Everton no sábado.

Também venceram na estreia o atual campeão Manchester City (2 a 0 sobre o Chelsea) e os candidatos ao título Arsenal e Liverpool, que conseguiram o mesmo placar contra Wolverhampton e Ipswich Town, respectivamente.

-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Manchester United - Fulham 1 - 0

- Sábado:

Ipswich Town - Liverpool 0 - 2

Arsenal - Wolverhampton 2 - 0

Everton - Brighton 0 - 3

Newcastle - Southampton 1 - 0

Nottingham - Bournemouth 1 - 1

West Ham - Aston Villa 1 - 2

- Domingo:

Brentford - Crystal Palace 2 - 1

Chelsea - Manchester City 0 - 2

- Segunda-feira:

Leicester - Tottenham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brighton 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Arsenal 3 1 1 0 0 2 0 2

. Liverpool 3 1 1 0 0 2 0 2

. Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Aston Villa 3 1 1 0 0 2 1 1

. Brentford 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Manchester United 3 1 1 0 0 1 0 1

. Newcastle 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Bournemouth 1 1 0 1 0 1 1 0

. Leicester 1 1 0 1 0 1 1 0

. Nottingham 1 1 0 1 0 1 1 0

. Tottenham 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Crystal Palace 0 1 0 0 1 1 2 -1

. West Ham 0 1 0 0 1 1 2 -1

15. Fulham 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Southampton 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Chelsea 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Ipswich Town 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Everton 0 1 0 0 1 0 3 -3

