O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um apelo neste domingo (18) para que se "pressione o Hamas" e denunciou a "rejeição obstinada" do movimento islamista palestino em concordar com uma trégua em Gaza, pouco antes de uma nova visita do secretário de Estado americano a Israel.

"O Hamas, até agora, insiste em sua rejeição e nem sequer enviou um representante às negociações de Doha. Portanto, a pressão deveria ser sobre o Hamas e (seu líder Yahya) Sinwar, não sobre o governo israelense", declarou Netanyahu, segundo um comunicado de seu gabinete.

