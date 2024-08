O goleiro espanhol Pau López vai jogar no Girona na próxima temporada depois de ter sido emprestado pelo Olympique de Marselha até o final da temporada e onde poderá disputar a Liga dos Campeões, conforme confirmado pelos dois clubes.

"Boa sorte, Pau López", publicou o clube do sul da França em um comunicado sobre o goleiro espanhol, que defendeu sua baliza em 127 ocasiões.

Pau López, de 29 anos, volta a suas raízes, já que foi revelado nas categorias de base do Girona até se transferir para o Espanyol, onde estreou profissionalmente em 2014.

López também jogou pelo Betis, Roma e em 2021 se transferiu para o Marselha. No Girona ele poderá disputar a Liga dos Campeões graças ao terceiro lugar conquistado no campeonato espanhol pela equipe comandada pelo técnico Míchel.

No OM, o titular será o recém-contratado argentino Gerónimo Rulli, que fez parte do elenco campeão mundial na Copa do Catar-2022 e campeão da Copa América-2024.

