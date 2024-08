PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL GAZA PALESTINOS: Esforços diplomáticos prosseguem para obter uma trégua em Gaza

=== ISRAEL GAZA PALESTINOS ===

DOHA:

Esforços diplomáticos prosseguem para obter uma trégua em Gaza

Os esforços diplomáticos para alcançar uma trégua em Gaza e evitar uma guerra em larga escala no Oriente Médio se intensificaram após a retomada das negociações no Catar, onde os mediadores se preparam para uma segunda jornada de negociações nesta sexta-feira (16).

DEIR EL-BALAH:

Coveiros de Gaza, sobrecarregados, empilham 'sepulturas sobre sepulturas'

Sob um sol escaldante, alguns homens alinham blocos de concreto na areia e criam espaço para os túmulos dos próximos mortos na Faixa de Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MADRID, Colômbia:

Migrantes venezuelanos renunciam voltar ao seu país após vitória de Maduro

Quando Nicolás Maduro foi proclamado vencedor das eleições, José Ochoa começou a preparar suas malas para ir da Colômbia aos Estados Unidos pela selva de Darién. Assim como outros migrantes, a esperança de voltar à Venezuela desapareceu após as eleições.

SANTIAGO:

Trabalhadores de maior mina de cobre do mundo suspendem greve no Chile

Os funcionários de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, suspenderam a greve iniciada na terça-feira, ao retomarem as negociações com a multinacional BHP, confirmaram nesta sexta-feira (16) o sindicato e a empresa.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Herdeira da família Shinawatra eleita primeira-ministra mais jovem da história da Tailândia

Paetongtarn Shinwawatra, herdeira da dinastia política mais poderosa da Tailândia, se tornou nesta sexta-feira (16) a primeira-ministra mais jovem da história do reino, aos 37 anos.

DADU:

'Noivas das monções': enchentes aumentam casamentos infantis no Paquist

Pouco antes das chuvas de monções chegarem ao Paquistão, Shamila e sua irmã Amina, de 14 e 13 anos, foram entregues ao casamento por seus pais em troca de dinheiro para ajudar a família a se preparar para as enchentes.

-- ÁFRICA

MISRATA:

Refugiada sudanesa rompe tabus e trabalha como mecânica na Líbia

Com uma chave inglesa na mão, Asawar Mustafa, refugiada sudanesa na Líbia, se dispõe a trocar o óleo de um carro em uma oficina só para mulheres no leste do

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

Um reino nas mãos do 'mestre dos corvos' da Torre de Londres

Como comandante dos marinheiros reais, Michael Chandler realizou operações nos terrenos mais perigosos. Mas sua missão atual é ainda mais importante: como "mestre dos corvos" da Torre de Londres, é responsável pela sobrevivência do Reino Unido.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

