O Hezbollah libanês divulgou, nesta sexta-feira (16), um vídeo que aparentemente mostra túneis subterrâneos e grandes lançadores de mísseis, o que aumenta a preocupação com um possível conflito em grande escala entre esse movimento pró-Irã e Israel.

A divulgação do vídeo ocorre durante as negociações para um cessar-fogo em Gaza que são realizadas em Doha, enquanto se intensificam os esforços diplomáticos no Líbano para evitar uma escalada.

As imagens, que duram 4 minutos e 30 segundos, mostram membros do Hezbollah se movendo por amplos túneis iluminados, escavados na rocha, utilizando motocicletas e outros veículos.

Na instalação, que leva a inscrição "Imad 4", em aparente referência ao comandante do Hezbollah Imad Mughnieh, assassinado em 2008 em um ataque em Damasco atribuído a Israel, se observam caminhões transportando mísseis.

Intitulado "Nossas montanhas são nossos armazéns", o vídeo também mostra uma comporta que se abre e um lançador de mísseis apontando para o céu.

O Hezbollah troca disparos quase diários com o Exército israelense, e afirma que o faz em apoio a seu aliado palestino, Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Essa guerra começou após um ataque sangrento do movimento islamista palestino em solo israelense em 7 de outubro.

O assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no final de julho em Teerã, atribuído a Israel, e o assassinato de um líder militar do Hezbollah pouco antes, levaram a comunidade internacional a intensificar seus esforços para evitar uma escalada regional após as ameaças de represálias por parte do Irã e do Hezbollah.

