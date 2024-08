Numa partida aquém das expectativas, o São Paulo empatou com o Nacional do Uruguai em 0 a 0 nesta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024.

A partida de volta será disputada na próxima quinta, no Morumbi, em São Paulo.

Era um dos duelos mais esperados desta fase da Libertadores, já que colocava frente a frente dois tricampeões do torneio. Mas acabou sendo decepcionante.

- Sem surpresas -

A partida começou com o Nacional partindo para o ataque, determinado a aproveitar o apoio de sua torcida no lotado Gran Parque Central.

Aos 3 minutos, uma jogada de Diego Zabala, que com um giro escapou de dois marcadores no meio de campo e avançou em velocidade, poderia ter terminado com a bola na rede, mas Wellington bloqueou a passagem do paraguaio Antonio Galeano, que havia entrado para definir após um passe do argentino Gabriel Báez.

No meio de campo, Cristian Oliva recuperava a bola e distribuía bem pelos lados, mas os laterais, muito eficazes no bloqueio dos habilidosos atacantes visitantes, eram menos na função ofensiva.

O Nacional pressionava mas se perdia em cruzamentos e não chegava com perigo. No ataque, o agressivo e trabalhador Rubén Bentancur era bem controlado por Alan Franco ou pelo equatoriano Robert Arboleda.

A oportunidade de gol mais clara no primeiro tempo veio dos pés de Oliva, que aos 20 minutos desviou um chute de fora da área.

Já o São Paulo tinha muito mais posse de bola que os donos da casa, mas em seu próprio campo, e parecia sonolento no ataque. O primeiro tempo terminou sem os brasileiros chutarem na direção do gol defendido por Luis Mejía.

- Decepção uruguaia -

O panorama não mudou muito no início do segundo tempo. Um pouco mais avançado, o São Paulo continuava sem incomodar Mejía, enquanto o Nacional insistia em seus ataques sem consistência.

As duas equipes precisavam de algum impulso. E mais ainda o Nacional, pressionado por sua torcida ciente da dificuldade do jogo de volta.

Os últimos 20 minutos foram mais movimentados.

Mejía defendeu aos 69 minutos um bom chute do argentino Jonathan Calleri, e Zabala aos 73 perdeu uma excelente chance ao furar na cara do gol.

O técnico uruguaio Martín Lasarte queimou todos os cartuchos ao colocar em campo Nicolás "Diente" López e o recém contratado atacante colombiano Diego Erazo. Mas não teve consequências.

Os uruguaios saíram de campo duplamente decepcionados: por colocarem em risco a chance de avançar à fase da Libertadores e também por verem escapar a possibilidade de classificação para o Mundial de Clubes, que será disputado em 2025, nos Estados Unidos.

Já os jogadores comandos pelo argentino Luis Zubeldía podem se sentir relativamente satisfeitos. Não jogaram bem, foram pouco ambiciosos, mas alcançaram o objetivo de não perder e vão definir em casa.

