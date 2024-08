A liderança do principal partido da coalizão no poder na Tailândia nomeou, nesta quinta-feira (15), Paetongtarn Shinawatra, filha de um ex-primeiro-ministro, como sua candidata a chefe de governo, na véspera da votação parlamentar.

O Tribunal Constitucional destituiu na quarta-feira a primeira-ministra Srettha Thavisin por violação do código de ética e o Parlamento deverá nomear o seu sucessor na sexta-feira.

"Decidimos indicar Paetongtarn Shinawatra", anunciou o secretário-geral do partido, Sorawong Thienthong, em coletiva de imprensa em Bangcoc.

"Farei o meu melhor para desempenhar esta função", disse Shinawatra, filha do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. "Estamos dispostos a fazer a Tailândia avançar", acrescentou a candidata de 37 anos, junto com os outros líderes dos partidos da coalizão.

A política neste reino acumulou duas décadas de instabilidade crônica marcada por golpes de Estado, protestos de rua e decisões judiciais, parcialmente alimentadas pela longa luta entre o Exército, as elites monárquicas e partidos progressistas, como o Pheu Thai.

Após as eleições legislativas de 2023 vencidas pelo partido progressista Move Forward (dissolvido na semana passada pelo Tribunal Constitucional), Srettha formou uma coalizão com uma dúzia de partidos, incluindo alguns próximos do Exército.

A votação parlamentar para designar o próximo chefe de Governo está marcada para sexta-feira, a partir das 10h00 (00h00 no horário de Brasília). No momento, Paetongtarn é a única candidata declarada.

