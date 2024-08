Quinze civis morreram e vários ficaram feridos nesta semana em uma série de ataques realizados por terroristas no leste do Níger, anunciou o Exército do país na noite desta quarta-feira (14).

"Na área de Mehana, elementos terroristas cometeram atos cruéis de violência contra civis indefesos, com um saldo trágico", denunciou o Exército.

Os ataques atingiram seis áreas da região de Tillaberi, na fronteira com Burkina Faso e Mali, que se tornou um esconderijo de jihadistas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda.

O Níger está sob um governo militar que tomou o poder em julho em um golpe, supostamente devido à deterioração da situação da segurança. O país africano também enfrenta a violência dos jihadistas do Boko Haram e de seus rivais do Estado Islâmico da Província da África Ocidental.

Segundo o projeto Acled, que monitora os conflitos no mundo, os jihadistas mataram cerca de 1,5 mil civis e soldados no último ano no Níger. De agosto de 2022 a julho de 2023, foram registrados 650 óbitos.

