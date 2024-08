O número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou nesta quarta-feira (14) o americano Alex Michelsen numa partida acirrada com parciais de 6-4 e 7-5 e avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Sinner, campeão do Aberto da Austrália de 2024, enfrentará na próxima fase o vencedor da partida entre o argentino Sebastián Báez e o australiano Jordan Thompson.

Mais difícil foi a vitória de virada na primeira rodada do grego Stefanos Tsisipas sobre o alemão Jan-Lennard Struff por 4-6, 6-4 e 6-3.

No torneio feminino, a espanhola Paula Badosa deu o primeiro passo em Cincinnati ao derrotar a americana Peyton Stearns por 6-2 e 7-5. Ainda na primeira rodada, a russa Diana Shnaider não teve dificuldades diante da chinesa Zhang Shuai, a quem eliminou com parciais de 6-1 e 6-4.

- Simples masculino - Primeira rodada:

Max Purcell (AUS) x Tomas Machac (CZE) 6-4, 7-6 (7/1)

Fábián Marozsán (HUN) x Corentin Moutet (FRA) 6-4, 7-6 (7/2)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 6-3, 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-4, 6-3

Holger Rune (DIN) x Matteo Berrettini (ITA) 2-6, 6-1, 6-4

Nuno Borges (POR) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 3-6, 6-1

- Simples masculino - 2ª rodada:

Jannik Sinner (ITA) x Alex Michelsen (EUA) 6-4, 7-5

- Simples feminino - Primeira rodada:

Townsend (EUA) x Caroline Dolehide (EUA) 3-6, 6-4, 7-6 (9/7)

Diana Shnaider (RUS) x Zhang Shuai (CHN) 6-1, 6-4

Leylah Fernandez (CAN) x Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-4, 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) x Katerina Siniaková (CZE) 1-6, 6-2, 6-3

Paula Badosa (ESP) x Peyton Stearns (EUA) 6-2, 7-5

