Nove ocupantes italianos de um veleiro ficaram feridos, dois deles com gravidade, quando seu barco colidiu com rochas na ilha espanhola de Formentera, devido às fortes tempestades que castigaram, nesta quarta-feira (14), o leste da Espanha e particularmente as ilhas Baleares, no mar Mediterrâneo.

"Nove pessoas de nacionalidade italiana foram atendidas em Formentera depois de um acidente marítimo com um veleiro, que se chocou contra uma área rochosa", informou, em um comunicado, o governo regional das ilhas Baleares.

"Dois" dos feridos "são de caráter grave", acrescentaram as autoridades regionais baleares, sem dar mais detalhes sobre seus ferimentos. Segundo veículos de imprensa espanhóis, um dos feridos precisou ter um dedo amputado.

"Nas últimas seis horas foram contabilizados mais de 13.700 raios no extremo leste" da península ibérica, "mar Mediterrâneo e Baleares", explicou a agência espanhola de meteorologia (AEMET) na rede social X.

"Também foram registrados aguaceiros muito fortes, superiores a 40 l/m² em alguns pontos, assim como rajadas de vento muito intensas, de mais de 90 Km/h", prosseguiu a AEMET.

As autoridades do arquipélago das Baleares, cuja ilha principal é Mallorca, informaram que os serviços de emergência realizaram 140 intervenções relacionadas às tempestades durante a tarde, principalmente devido a quedas de árvores, resgates no mar e desprendimentos de fachadas.

Após as tempestades da tarde nas ilhas, a AEMET advertiu que à noite "um novo sistema de precipitações muito fortes ou torrenciais se forma em torno das Baleares", decretando alerta vermelho no norte da ilha de Mallorca.

O chefe de Governo, Pedro Sánchez, pediu, também em mensagem no X, "muita precaução ante as informações sobre tempestades, aguaceiros e o forte temporal que está afetando as Baleares, a Comunidade Valenciana, Catalunha e Murcia".

