O americano Ben Shelton, décimo segundo cabeça-de-chave, venceu nesta terça-feira (13), numa batalha de saques, seu compatriota Reilly Opelka, na primeira rodada do Aberto de Cincinnati.

Shelton se impôs em dois tiebreaks muito acirrados com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (7/3) sobre o imponente Opelka, que ficou dois anos afastado devido a uma lesão e voltou às quadras, conseguindo 19 aces apesar da derrota.

"É difícil replicar o ângulo do saque de Reilly e o quão alto a bola salta", disse Shelton. "Nunca vi uma bola chegar até mim daquele jeito. Alguns de seus saques desafiam a física", observou.

Shelton se classificou para a segunda rodada no segundo de quatro match points com um winner de devolução. Ele terminou com 20 winners, enquanto seu oponente conseguiu 31 nos 97 minutos que a partida durou.

Em outras partidas, o americano Alex Michelsen venceu o holandês Tallon Griekspoor por 6-1, 5-7 e 6-2, o chinês Zhang Zhizhen derrotou o francês Giovanni Mpetishi Perricard por 6-3 e 7-6 (7/4) e o americano Frances Tiafoe eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 e 7-6 (8/6).

O argentino Sebastián Báez, por sua vez, avançou à segunda fase ao derrotar o local Marcos Giron, enquanto os chilenos Alejandro Tabilo e Nicolás Jarry foram eliminados pelos italianos Luciano Darderi e Lorenzo Musetti (N.14).

Báez, 20º do ranking mundial, teve que suar muito para vencer Giron em três sets: 6-4, 5-7, 7-6 (8/6).

O argentino de 23 anos enfrentará na segunda rodada o australiano Jordan Thompson, que eliminou o francês Ugo Humbert, 17º do ranking ATP.

Enquanto isso, Darderi eliminou Tabilo em dois sets por 6-3, 7-6 (7/5), e Musetti derrotou Jarry em um duelo muito acirrado com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4).

--- Resultados do Aberto de Cincinnati desta terça-feira:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Alex Michelsen (EUA) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-1, 5-7, 6-2

Sebastián Báez (ARG) x Marcos Giron (EUA) 6-4, 5-7, 7-6 (8/6)

Jordan Thompson (AUS) x Ugo Humbert (FRA/N.13) 3-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Zhang Zhizhen (CHN) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 7-6 (7/4)

Ben Shelton (EUA/N.12) x Reilly Opelka (EUA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Yoshihito Nishioka (JPN) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 7-5

Luciano Darderi (ITA) x Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 7-6 (7/5)

Lorenzo Musetti (ITA/N.14) x Nicolás Jarry (CHI) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Frances Tiafoe (EUA) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-3, 7-6 (8/6)

Jirí Lehecka (CZE) x Mariano Navone (ARG) 7-6 (7/3), 6-3

. Simples feminino - Primeira rodada:

Varvara Gracheva (FRA) x Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3, 2-6, 7-6 (7/5)

Lulu Sun (NZL) x Linda Nosková (CZE) 6-4, 7-6 (7/4)

Marta Kostyuk (UCR/N.15) x Elise Mertens (BEL) 6-4, 2-6, 6-4

Karolína Plísková (CZE) x Viktoriya Tomova (BUL) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) x Robin Montgomery (EUA) 7-5, 4-6, 6-3

Daria Kasatkina (RUS/N.9) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-4, 6-2

Ashlyn Krueger (EUA) x Donna Vekic (CRO/N.16) 5-7, 7-6 (7/4), 6-2

