Um empresário que fez fortuna com criptomoedas comprou uma missão espacial privada da SpaceX, empresa de propriedade do magnata Elon Musk, que partirá no fim do ano dos Estados Unidos e será a primeira a sobrevoar os polos da Terra com uma tripulação a bordo.

A missão, que durará entre três e cinco dias e transportará quatro pessoas, faz parte da nova era de desenvolvimento do turismo espacial privado, que tem crescido nos últimos anos nos Estados Unidos.

Chun Wang é cofundador das empresas de mineração de bitcoin F2pool e Stakefish. A SpaceX o apresenta como um "aventureiro maltês", mas ele adquiriu esta nacionalidade recentemente, já que nasceu e cresceu na China, segundo a imprensa especializada dos EUA.

"Estou esperando ansiosamente por essa missão há dois anos e meio", escreveu Chun Wang em sua conta na rede social X. "Um novo capítulo da exploração espacial acontece diante de nossos olhos", destacou.

O astrofísico Jonathan McDowell explicou à AFP que muitos satélites espiões e meteorológicos orbitam ao redor dos polos. No entanto, para alcançá-los é preciso mais potência, e a radiação é maior, explicou o especialista.

Até hoje, "a maior inclinação alcançada por um voo espacial tripulado é a obtida pela missão soviética Vostok 6, a 65°" em relação à linha do equador terrestre, conforme o site da missão, e os polos não são visíveis a partir da Estação Espacial Internacional (ISS).

A missão, que foi batizada de "Fram2" em homenagem a um navio norueguês usado para exploração polar entre 1893 e 1912, utilizará uma cápsula SpaceX Dragon equipada com uma cúpula de observação e voará a uma altitude entre 425 e 450 km, segundo a empresa de Musk.

Os outros três membros da tripulação serão a cineasta norueguesa Jannicke Mikkelsen, o australiano que explorou os polos e será o guia, Eric Philips, e a alemã especializada em robótica Rabea Rogge.

Estão previstas observações científicas, como a captura das primeiras imagens de raios X no espaço e o estudo de um fenômeno luminoso semelhante à aurora, adiantou a SpaceX.

A empresa já realizou 13 missões tripuladas nos últimos quatro anos e transporta astronautas da Nasa para a ISS. Além disso, fez várias missões de turismo espacial, incluindo a primeira em 2021, chamada Inspiration4, financiada pelo multimilionário americano Jared Isaacman.

