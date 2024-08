Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje te traz fé renovada e expansiva. Busque novos horizontes, amplitude (se não for possível amplitude física, que seja interna, mental e emocional). A conexão com seu eu-divino está em alta e te permitindo enxergar padrões mais amplos na vida. Saia da rotina e busque os significados maiores da vida. Conexão afetiva com a fé e princípios.

Lua em Sagitário

A Lua entra em Sagitário, trazendo grande vontade de expandir, crescer, entender os movimentos da vida. A conexão com o mundo natural é aumentada. Também nossa necessidade de buscar novos conhecimentos, expandir a mente, perceber outros pontos de vida. Se permita expandir na medida certa. Conexão afetiva com a fé.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique