O Milan anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do lateral brasileiro Emerson Royal, que estava no Tottenham.

Emerson chega ao clube italiano assinando um contrato de quatro anos, até 30 de junho de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

O valor inicial acertado entre Milan e Tottenham pela transferência é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões na cotação atual), com mais 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bonificações.

Revelado pela Ponte Preta, Emerson Royal se destacou pelo Atlético-MG e em 2019 teve sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, pela qual tem dez jogos.

Antes de chegar ao Tottenham, em 2021, teve uma passagem de dois anos e meio pelo Betis, da Espanha.

Diante da forte concorrência com as chegadas de Pedro Porro e Micky van de Ven, e da preferência do técnico Ange Postecoglou pelo veterano Ben Davies, Emerson perdeu espaço no elenco dos 'Spurs'.

O Milan estreia no Campeonato Italiano da temporada 2024/2025 no próximo sábado, contra o Torino.

