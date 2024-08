O Barcelona oficializou neste domingo (11) a saída do capitão Sergi Roberto após 14 temporadas defendendo as cores do clube.

O contrato de Sergi Roberto, de 32 anos, expirou em junho passado, mas o clube não se pronunciou sobre a situação do versátil jogador catalão.

O meio-campista, que já atuou frequentemente como lateral direito, entrou no time 'culé' principal após se revelado em La Masia, aonde chegou aos 14 anos.

Além dos números (373 jogos e 19 gols) e dos títulos (2 Ligas dos Campeões, 7 campeonatos espanhóis, 6 Copas do Rei, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa e 2 Supercopas da Espanha), Sergi Roberto deixa seu nome marcado na memória da torcida no Camp Nou por ter sido o jogador que marcou o sexto e último gol com que o Barça eliminou o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões em 2017, superando a derrota por 4 a 0 sofrida no Parque dos Príncipes.

"Sergi Roberto oficializou a sua despedida do clube que o viu crescer, o Barcelona", afirmou o clube catalão num comunicado no seu site.

O jogador vestiu a camisa da seleção espanhola onze vezes, marcando um gol.

Segundo alguns veículos da mídia espanhola, o jogador teria opções de jogar na Premier League inglesa, na Serie A italiana, ou até mesmo permanecer na LaLiga espanhola.

rbs/iga/mcd/aam/aa