O presidente da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, admitiu neste domingo (11) que vai pensar na possibilidade de suceder Thomas Bach no comando do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Bach, que dirige o órgão olímpico desde 2013, anunciou aos membros do COI no sábado que não buscará um terceiro mandato.

"Sempre deixei claro que, se a oportunidade se apresentasse, obviamente pensaria seriamente no assunto", disse Coe aos repórteres.

"A oportunidade se apresenta agora e preciso pensar sobre isso. Claro, é algo que vou considerar", disse ele.

Coe foi eleito presidente da World Athletics em 2015 e em 2023 foi eleito para um terceiro e último mandato, que termina em 2027. O seu nome vem sendo há muito tempo mencionado como futuro candidato à presidência do COI.

"Estive envolvido no movimento olímpico durante a maior parte da minha vida. Presidi os Jogos Olímpicos (Londres 2012), desde a candidatura até o seu desenvolvimento. Também tive a sorte de participar de dois Jogos Olímpicos (como atleta, alcançando dois ouros e duas pratas)", lembrou o dirigente.

"Presidi o Comitê Olímpico nacional e agora tenho o melhor trabalho do mundo, sou presidente do esporte olímpico número um", observou.

Desde que assumiu o comando da World Athletics, Coe conseguiu restaurar a credibilidade ao atletismo, que estava muito abalada pelos escândalos de doping e corrupção do longo mandato anterior do senegalês Lamine Diack.

No sábado, o alemão Thomas Bach tornou pública a sua decisão de não concorrer a um novo mandato, e com isso a 143ª sessão do COI, em Atenas, de 18 a 21 de março de 2025, elegerá o seu sucessor.

lp/ea/dr/ma/aam/aa