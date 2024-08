Cinco combatentes pró-Irã morreram, neste domingo (11), em um bombardeio no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, o ataque, não reivindicado imediatamente, ocorreu na região de Deir Ezzor (leste), alvo habitual de incursões israelenses e às veze americanas, e onde o Irã, que apoia o regime sírio desde 2011, exerce grande influência.

"Cinco combatentes pró-Irã morreram e outros ficaram feridos, alguns gravemente (...) após um drone apontar contra o veículo militar no qual viajavam (...) perto da fronteira sírio-iraquiana", declarou a OSDH.

Em junho, três combatentes morreram em um ataque aéreo na mesma região, segundo esta ONG com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Desde o início da guerra civil síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques contra grupos pró-Irã. Os Estados Unidos também atacaram estes grupos no leste da Síria.

Autoridades israelenses não costumam comentar estes bombardeios, mas declararam várias vezes que não permitirão que o Irã amplie sua presença na Síria.

O ataque ocorre em um momento de tensão na região ante um possível ataque contra Israel por parte do Irã e seus aliados, após o assassinato em 31 de julho em Teerã do líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, que a República Islâmica atribui a Israel.

