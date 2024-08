A polícia francesa realizou buscas na Vila Olímpica na última quinta-feira com o técnico de atletismo argelino Amar Benida e o medalhista de bronze dos 800m, Djamel Sedjati no centro das atenções, informaram fontes próximas à investigação, confirmando uma reportagem do jornal L'Equipe.

A operação foi realizada por integrantes da unidade antidoping (OCLAESP, na sigla em francês) e é a primeira a ocorrer nos Jogos de Paris, que terminam neste domingo.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o alvo da operação é sobretudo o treinador Amar Benida.

Já Djamel Sedjati terminou em terceiro lugar na final olímpica dos 800m, realizada neste sábado no Stade de France, em Saint-Denis.

Questionados pela AFP, nem o Ministério Público de Paris, nem a Agência Francesa de Controle Antidoping (AFLD), nem a Agência Internacional de Testes (ITA) e nem o Comitê de Organização dos Jogos (COJO) responderam às perguntas.

tll/aje/mcd/ma/aam/mvv