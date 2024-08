Uma grande explosão, nesta sexta-feira (9), causou um incêndio em um navio porta-contêineres em um porto no leste da China. Equipes de emergência foram enviadas para apagar o fogo, informaram os médicos oficiais.

Não foram reportados mortos nem feridos, ainda que as imagens mostrem uma bola de fogo que devastou grande parte da cobertura do navio e espalhou detritos ao seu redor.

A explosão ocorreu por volta das 13h40 (02h40 no horário de Brasília) na proa do navio "YM Mobility", ancorado no porto de Ningbo Zhushan, na província de Zhejiang, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

"Uma investigação está em curso" para determinar a causa, destacou o comunicado.

Um vídeo mostra caminhões de bombeiros lançando jatos de água sobre o navio carbonizado enquanto uma fumaça preta toma conta do céu.

A rede de televisão pública CCTV informou que o incêndio foi apagado às 17h (6h no horário de Brasília) e que a Guarda Costeira local foi mobilizada para intervir.

“Após uma verificação preliminar, todos os estivadores e funcionários do navio estão seguros e não há vítimas”, informou a CCTV.

O vasto porto de Ningbo Zhushan é um dos mais transitados do mundo em termos de volume de cargas.

Os acidentes industriais são frequentes na China devido ao escasso treinamento em segurança e protocolos pouco rigorosos.

mjw/mab/pc/jmo/aa