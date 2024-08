A americana Tara Davis-Woodhall se sagrou campeã olímpica no salto em distância com a marca de 7,10m nesta quinta-feira (8) nos Jogos de Paris-2024, no Stade de France, em Saint-Denis.

A texana de 25 anos ficou à frente da campeã olímpica de Tóquio-2020, a alemã Malaika Mihambo (6,98m), que ficou com a medalha de prata e de outra americana, Jasmine Moore (6,96m), que levou o bronze.

Davis-Woodhall fez a diferença na quarta tentativa, depois que já tinha assumido a liderança na segunda tentativa com a marca de 7,05m.

A americana conquistou assim seu primeiro título mundial ao ar livre depois da prata obtida no Mundial de Budapeste em 2023. No atletismo indoor, ela já havia mostrado força no início de 2024 em Glasgow, na Escócia, com a medalha de ouro.

Mihambo, de 30 anos, não conseguiu defender seu título de Tóquio-2020, ficando a 12 centímetros de sua adversária.

