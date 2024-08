O brasileiro Alison dos Santos, o 'Piu', se classificou para a final olímpica dos 400 metros com barreiras dos Jogos de Paris com a quarta melhor marca das semifinais nesta quarta-feira (7).

Com o tempo de 47s95, Alison chegou na terceira posição da série que disputou, atrás do norueguês Karsten Warholm (47s67), o mais rápido das semifinais, e do francês Clement Ducos (47s85).

Como não conseguiu ficar entre os dois primeiros, o que garantiria uma vaga direta na final, o brasileiro teve que esperar os resultados das duas séries seguintes para confirmar a classificação.

A série de Alison foi a mais forte, tanto que o brasileiro terminou com o quarto melhor tempo na classificação geral. Além de Warholm e Ducos, somente o americano Rai Benjamin (47s85) conseguiu uma marca melhor que ele entre os outros 20 semifinalistas.

Matheus Lima, outro brasileiro que participou das semifinais dos 400m com barreiras, foi o quarto colocado de sua série, com o tempo de 49s08, e não avançou.

'Piu', medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e campeão mundial em 2022, é a grande esperança brasileira no atletismo em Paris, depois da prata de Caio Bonfim na marcha atlética de 20 quilômetros.

