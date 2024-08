Confirmando as previsões, a americana Gabby Thomas se sagrou a nova campeã olímpica dos 200 metros rasos, nesta terça-feira (6), em Paris-2024, evitando uma 'dobradinha' da atleta de Santa Lúcia Julien Alfred nas provas de velocidade.

Thomas já entrou em posição favorável na saída da curva e impôs sua aceleração na reta final para cruzar a linha de chegada em 21 segundos e 83 centésimos, com Alfred em segundo com 22s08 e Brittany Brown também levando o bronze com 22s20.

A americana salva assim a honra do sprint feminino do seu país, após a derrota da compatriota Sha'Carri Richardson nos 100 metros rasos, nos quais ficou com a prata, atrás de Julien Alfred, que surpreendeu o mundo ao se sagrar campeã naquele dia.

Richardson não participou desses 200 metros porque não conseguiu se classificar no concorrido pré-olímpico americano.

A atual bicampeã mundial, a jamaicana Shericka Jackson, tampouco disputou a prova. Ela desistiu no domingo devido ao seu estado físico.

Poucas semanas antes dos Jogos de Paris-2024, também havia saído da lista de participantes a jamaicana Elaine Thompson-Herah, que nas duas Olimpíadas anteriores (Rio-2016 e Tóquio-2020) havia conquistado a dobradinha dos 100-200 metros.

Muito devido à ausência de grande parte das melhores velocistas, Gabby Thomas chegou como principal favorita e a atleta de Atlanta, de 27 anos, que tem a melhor marca mundial do ano com 21s78, não decepcionou.

Alfred não conseguiu a dobradinha da velocidade (100-200 metros), mas com a prata conquistou sua segunda medalha olímpica e a segunda na história de Santa Lúcia, que antes de seus sucessos na pista do Stade de France nunca havia subindo em um pódio olímpico.

A britânica Dina Asher-Smith terminou na quarta posição. Suas únicas medalhas olímpicas foram em provas de revezamento, com bronzes com o 'Team GB' nos 4x100 metros tanto no Rio-2016 quanto em Tóquio-2020.

