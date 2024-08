A líder da oposição María Corina Machado denunciou nesta terça-feira (6) uma "campanha de terror" na Venezuela, em meio a detenções massivas em protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro e a nova cruzada do presidente contra as redes sociais e plataformas de mensagens.

"Querem nos intimidar para que não nos comuniquemos, porque isolados ficaríamos muito mais fracos e isso não vai acontecer. Sempre encontraremos formas de nos mantermos conectados, organizados e ativos (...), o medo não vai nos paralisar e não deixaremos as ruas", disse Machado em um áudio que compartilhou nas redes.

