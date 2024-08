O Nobel da Paz Muhammad Yunus disse nesta terça-feira (6) que está disposto a assumir a liderança de um governo interino em Bangladesh, em uma declaração escrita enviada à AFP, um dia após a renúncia e fuga para o exterior da primeira-ministra.

"Me comove a confiança dos manifestantes que me querem à frente do governo interino", declarou.

"Sempre me distanciei da política (...) Mas hoje, se for necessário agir em Bangladesh, por meu país e pela coragem do meu povo, então o farei", afirmou a declaração, que também pediu "eleições livres".

O presidente do país, Mohamed Shahabudin, dissolveu o Parlamento nesta terça-feira, uma exigência do movimento de protesto estudantil que levou à renúncia, na segunda-feira, da primeira-ministra Sheikh Hasina, que fugiu do país.

dab-Dt/gge/pc/mb/jc/aa