Com dois gols na prorrogação, a anfitriã França venceu nesta segunda-feira (5) o Egito por 3 a 1, em Lyon, e se classificou para a final do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde enfrentará a Espanha.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina nas quartas de final, o atacante Jean-Philippe Mateta comandou a virada dos anfitriões com um chute de pé direito na reta final (83') e uma cabeçada na prorrogação (99'). Michael Olise aos 108 minutos ampliou o placar para a França.

Os 'Faraós', comandados pelo técnico brasileiro Rogério Micale, campeão com o Brasil na Rio-2016, saíram na frente com um gol do lateral-direito Mahmoud Saber no início do segundo tempo (62') e jogaram com um a menos desde o início da prorrogação, quando o zagueiro Omar Fayed (92') foi expulso.

Os 'Bleus', comandados pelo técnico Thierry Henry, lutarão pelo ouro contra a Espanha na sexta-feira, no Parque des Princes, casa do PSG, em Paris.

Eles vão brigar pelo primeiro lugar pela primeira vez em quarenta anos. Em Los Angeles, em 1984, conquistaram sua única medalha de ouro com uma vitória sobre o Brasil.

- Susto em Lyon -

Em uma partida muito equilibrada, os egípcios saíram na frente faltando meia hora para o fim com um gol de Saber, que recebeu um passe do meia Mohamed Shehata na área.

No início do lance ele perdeu a bola, mas em seguida a recuperou, escapou de dois marcadores e superou o goleiro Guillaume Restes.

O gol silenciou o estádio de Lyon, tomado por uma maré azul, branca e vermelha dos donos da casa.

Jogando contra o relógio, os jogadores de Henry tentaram avançar as linhas e superar a defesa egípcia com seu perigoso trio ofensivo, formado pelo capitão Alexandre Lacazette, Michael Olise e Jean-Philippe Mateta.

Sem poder contar com o meia Enzo Millot, suspenso, os franceses cercaram a baliza defendida por Hamza Alaa, mas faltou um pouco de calma para definir ou dar o passe decisivo.

Na tentativa de levar o jogo para a prorrogação, a França se descuidou na retaguarda possibilitando os contra-ataques dos egípcios, que exploravam a velocidade e a eficiência do camisa 10 Ibrahim Adel, autor de três dos cinco gols de seu país em Paris-2024.

- Mateta salva França -

Mas finalmente os franceses foram salvos pelos pés do grandalhão atacante do Crystal Palace, que já havia levado a equipe à classificação para as semifinais e tem sido um destaque da seleção que não pôde contar com os astros Mbappé e Griezmann nestas Olimpíadas.

Olise, recém-contratado pelo Bayern de Munique, saiu de seu próprio campo, desviou de dois adversários e deu um passe para Mateta antes que um terceiro bloqueasse seu avanço.

O passe chegou limpo na altura da marca do pênalti, onde o atacante chutou forte antes de Alaa sair e marcar seu terceiro gol no torneio.

O empate não satisfez os franceses, que continuaram tentando garantir a classificação no tempo regulamentar.

A partida foi interrompida nos acréscimos (90'+10) devido a um possível pênalti cometido por Fayed, depois de um toque involuntário com a mão após uma cabeçada do zagueiro Loic Bade.

Após recorrer ao VAR, o juiz hondurenho Said Martínez descartou qualquer infração, dando lugar à prorrogação.

Querendo evitar a todo custo uma disputa nos pênaltis, os franceses partiram para cima. Mateta marcou de cabeça e Olise fez o terceiro gol para colocar a França na final.

