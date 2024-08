Em um duelo com clima de revanche, a seleção brasileira de vôlei feminino vai enfrentar nesta terça-feira (6) a República Dominicana pelas quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris.

Campeão em Pequim-2008 e Londres-2012, o Brasil tenta seu terceiro ouro olímpico, depois de ficar com a prata em Tóquio-2020 com a derrota para os Estados Unidos na final.

Para isso, o time do técnico Zé Roberto Guimarães terá que vingar a derrota sofrida para as dominicanas na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado.

Por enquanto, o Brasil mostrou um desempenho muito melhor na capital francesa.

A equipe terminou como líder do Grupo B, com três vitórias inapeláveis sobre Quênia, Japão e Polônia, sem perder um único set. Já as dominicanas avançaram entre as melhores terceiras colocadas, depois de saírem com uma vitória e duas derrotas no Grupo C.

- EUA ou Polônia na semifinal -

Caso avance, o Brasil poderá ter outra chance de revanche na semifinal, contra os Estados Unidos.

Para isso, as americanas, que passaram em segundo no Grupo A, atrás da China, precisam vencer a Polônia em seu duelo de quartas de final.

O outro lado da chave também terá grandes confrontos pelas quartas de final. A Itália, líder do Grupo C, vai enfrentar a Sérvia, medalhista de bronze em Tóquio, enquanto a China terá pela frente a Turquia.

