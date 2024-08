O brasileiro Marcus D'Almeida, número um do ranking mundial do tiro com arco, se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (4), sem medalhas, ao ser derrotado pelo sul-coreano Kim Woo-Jin por 7 a 1 nas oitavas de final.

O sul-coreano, atual número 2 do mundo, teve um desempenho praticamente perfeito e acertou 11 das 12 flechas atiradas com pontuação máxima.

Com a queda nas oitavas de final, Marcus iguala o desempenho de três anos atrás em Tóquio, melhor resultado do Brasil no tiro com arco dos Jogos Olímpicos.

Em Paris, o arqueiro brasileiro também participou da competição por equipes mistas ao lado de Ana Luiza Caetano, mas a dupla foi eliminada pelo México também nas oitavas. No individual, Ana Luiza caiu na mesma fase, derrotada pela francesa Lisa Barbelin.

cb/fp