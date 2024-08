As semifinais e finais das provas olímpicas de surfe feminino e masculino foram novamente adiadas neste sábado em Teahupo'o (Taiti), por falta de ondas, e foram remarcadas para segunda-feira, segundo os organizadores.

"Não há ondas hoje nem domingo, mas na segunda-feira o vento estará bem orientado, com boas ondas e decidiremos o horário da retomada na manhã de segunda-feira", garantiu Pascal Luciani, diretor esportivo de eventos de surfe.

"O clima é muito instável em Teahupo'o, por isso precisamos de longos 'waiting periods' (períodos de espera) para 'prever o imprevisto'. Existem muitos fatores: força e direção da ondulação, o intervalo entre duas ondas, o vento, a maré", disse Max Wasna, presidente da Federação de Surfe do Taiti.

Programadas para quatro dias, as provas de surfe decorreram com boas ondas, que chegaram a ser excelentes na segunda-feira, antes de uma semana de tempo instável. As quartas-de-final femininas foram disputadas na quinta-feira em ondas médias, antes de vários adiamentos sucessivos.

O Brasil tem dois representantes nas semifinais: Gabriel Medina vai encarar o australiano Jack Robinson no masculino enquanto Tatiana Weston-Webb vai enfrentar a costarriquenha Brisa Hennessy.

