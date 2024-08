Manifestantes de ultradireita entraram em confronto com a polícia neste sábado (3) em várias cidades britânicas, entre elas Liverpool, em protestos desencadeados por campanhas de desinformação anti-imigrantes e anti-islâmicas sobre a morte de três crianças a facadas.

Os manifestantes lançaram cadeiras, sinalizadores e tijolos em agentes em Liverpool, no noroeste da Inglaterra, segundo um fotógrafo da AFP, e os meios de comunicação britânicos informaram sobre atos violentos em Manchester (norte) e Belfast, Irlanda do Norte.

Os distúrbios são uma resposta à morte a facadas de três crianças em Southport na segunda-feira passada, após o qual circularam rumores e informações falsas sobre a religião e a identidade do suposto agressor, Axel Rudakubana, um adolescente de 17 anos.

Figuras proeminentes da comunidade muçulmana no Reino Unido mostraram sua preocupação com os protestos da extrema direita contra mesquitas do país nos últimos dias, que aumentaram as medidas de segurança.

pdh/bc/hgs/eg/dd