Nascida em um vilarejo pobre a quase 300 quilômetros de Argel, a boxeadora argelina Imane Khelif, tema de uma controvérsia de gênero nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 contra sua vontade, superou inúmeros obstáculos e preconceitos em um país onde as mulheres não têm permissão para praticar esse tipo de esporte.

Com cabelos trançados e um físico imponente de 1,79 m de altura, Imane, 25 anos, contou sua história com uma voz suave e muitas vezes sorrindo um mês antes dos Jogos na emissora pública de língua francesa Canal Algérie.

"Nosso vilarejo ficava a cerca de 10 km do centro da cidade (Tiaret, 280 km a sudoeste de Argel). Eu costumava ir do vilarejo para a cidade. Da cidade para a capital. Da capital para o exterior", ela confessa.

De uma família simples da região semidesértica de Tiaret, ela destacou as dificuldades de sua jornada em "um vilarejo de pessoas conservadoras".

"Venho de uma família conservadora. O boxe não era um esporte muito popular para as mulheres, especialmente na Argélia. Foi difícil", disse ela ao Canal Algérie.

Atleticamente forte, ela jogava futebol com os meninos em seu vilarejo de Biban Mesbah, mas sua capacidade de correr mais rápido do que eles às vezes resultava em brigas nas quais ela respondia com socos, o que a levou ao boxe.

Em uma entrevista para o Unicef, da qual é embaixadora, ela também observou que tinha que vender sucata e o cuscuz caseiro de sua mãe para pagar as passagens de ônibus de seu vilarejo para Tiaret.

Seu pai não aprovou sua decisão de praticar boxe, mas se tornou um de seus maiores fãs. O soldador desempregado de 49 anos confidenciou orgulhosamente a um jornalista da AFP na sexta-feira que sua filha era para ele "um exemplo de mulher argelina, uma das heroínas da Argélia".

Ele elogiou "sua força de vontade no trabalho e no treinamento", descartando insinuações sobre seu gênero: "Minha filha é uma menina, foi criada como menina, é uma menina forte e corajosa".

Em 2022, Imane confidenciou à agência argelina APS que havia pensado em abandonar o boxe: "Porque minha família não aceitava a ideia e porque a sociedade via que eu estava fazendo algo ruim".

Mas "todas essas barreiras me tornaram mais forte e foram uma motivação adicional para alcançar meu sonho", acrescentou.

Sua carreira internacional decolou com a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 na categoria leve (-63 kg), onde ficou em quinto lugar após ser derrotada nas quartas de final pela irlandesa Kellie Harlington.

"Tudo mudou para melhor, especialmente quando a bandeira do meu país estava hasteada e seu hino foi tocado em muitos países ao redor do mundo", explicou ela.

Em 2023, ela chegou às semifinais do Campeonato Mundial em Nova Délhi, antes de ser desclassificada após testes de elegibilidade de gênero organizados pela Federação Internacional de Boxe (IBA), que não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Após sua vitória nas oitavas de final em Paris-2024 contra a italiana Angela Carini, que desistiu aos 46 segundos da luta, ela foi alvo de uma campanha de ódio e racismo nas mídias sociais, com publicações atribuídas especialmente à extrema direita insinuando que ela era "um homem lutando contra mulheres".

O COI apoiou sua presença em Paris-2024, bem como a de Lin Yu-tin, de Taiwan, que também tem hiperandrogenismo.

"Todas as competidoras respeitam as regras de elegibilidade para as competições", insistiu o porta-voz do COI, Mark Adams, acrescentando que "está estabelecido que elas são mulheres".

bur-str-fka/ma/mcd/dd/fp