Cinco pessoas morreram em um ataque do Exército israelense na Cisjordânia ocupada, informaram a agência de notícias palestina Wafa, o diretor de um hospital e uma testemunha.

O Exército de Israel anunciou que atacou uma "célula terrorista" em Tulkarem.

O diretor do hospital Thabet Thabet de Tulkarem, no oeste da Cisjordânia ocupada, afirmou em um comunicado que "cinco mártires foram levados ao hospital após um ataque israelense com drones contra um veículo palestino perto da localidade de Zeita".

A agência Wafa informou que um drone do Exército israelense atacou, com dois mísseis, um veículo que sofreu um incêndio, uma ação que matou cinco pessoas.

"Em moro a menos de 50 metros daqui, escutamos o barulho de uma explosão e vimos um veículo em chamas", na rodovia que segue até Zeita, ao norte de Tulkarem, declarou uma testemunha à AFP, Naser, que não revelou o sobrenome.

"Vimos um corpo na rodovia. Dentro do veículo havia três corpos carbonizados, completamente queimados", acrescentou.

Depois do ataque, o Exército israelense isolou a área, segundo a agência Wafa.

"Um avião das Forças Armadas atacou um veículo e uma célula terrorista que operava na região de Tulkarem", afirma um comunicado militar, sem revelar mais detalhes.

