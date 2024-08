A dupla brasileira formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas venceu as holandesas Stam e Schoon de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/17 e 19/17 nesta sexta-feira (2), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Elas entraram na quadra aos pés da Torre Eiffel já classificadas e com esse resultado terminaram em primeiro lugar no Grupo E.

Em um início equilibrado, as brasileiras perderam o primeiro set em sua campanha no torneio. Mas não se deixaram abalar: reagiram e venceram a segunda parcial levando a partida para o tie-break.

A decisão foi dramática com quatro match points para as brasileiras e dois para as holandesas. Bárbara conseguiu um ace e Carol fechou a partida com um bloqueio.

Com esta vitória a dupla brasileira vai enfrentar uma segunda colocada de um dos grupos do torneio.

Os jogos das oitavas estão marcados para domingo (4) e segunda-feira (5).

aam/yr