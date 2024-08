O partido da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, o "Vente Venezuela", declarou nesta sexta-feira (2) que sua sede em Caracas foi vandalizada por homens armados, em meio a denúncias de fraude nas eleições presidenciais.

"Vente Venezuela" denunciou na rede social X o "assalto às 3 da manhã com arma de fogo na (casa) 'El Bejucal'", sede nacional do comando da oposição do candidato Edmundo González Urrutia, que reivindica a sua vitória nas eleições realizadas no domingo.

"Seis homens encapuzados e sem identificação dominaram os seguranças, os ameaçaram e começaram a fazer pichações, arrombar portas e levar equipamentos e documentos", acrescentou.

O partido divulgou vídeos com riscos de grafite preto.

"Denunciamos os ataques e a insegurança a que estamos sujeitos por razões políticas e alertamos o mundo sobre a proteção dos nossos membros", afirma o comunicado.

Durante a campanha eleitoral, Machado relatou que duas vans que usava em suas viagens pelo país foram vandalizadas com pintura nas portas e janelas e que uma delas teve a mangueira de freio cortada.

O governo do presidente Nicolás Maduro alegou que estas denúncias eram "uma invenção" e o Ministério Público indiciou o suposto autor.

A oposição denunciou a fraude nas eleições presidenciais de domingo, nas quais Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos. E afirma ter as atas de votação que mostram que González venceu as eleições.

Machado, que não foi candidata por inabilitação política, disse na quinta-feira que temia pela sua vida e anunciou que ia passar à clandestinidade, ao mesmo tempo que convocou manifestações em todo o país para sábado.

Maduro acusa a oposição de tramar um golpe contra ele.

jt/nn/mar/aa