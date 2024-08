O tenista sérvio Novak Djokovic derrotou, nesta quinta-feira (1º), o grego Stefanos Tsitsipas e disputará uma das semifinais do torneio de tênis de simples dos Jogos de Paris-2024 contra o italiano Lorenzo Musetti, num dia em que Carlos Alcaraz também se classificou.

Djokovic venceu o primeiro set com autoridade e apesar de mostrar desconforto físico no segundo, conseguiu fechar a partida com parciais de 6-3 e 7-6 (7/3).

O sérvio chegou a Paris-2024 com a missão de conquistar o ouro olímpico, algo que até agora não conseguiu, para completar uma carreira espetacular em que detém o recorde no tênis masculino de 24 títulos de Grand Slam.

'Djoko' vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti que eliminou o alemão Alexander Zverev, ouro nos Jogos de Tóquio em 2021.

Musetti fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em duas horas e quatro minutos.

- Alcaraz também avança -

Mais cedo, um dia depois da eliminação nas duplas com Rafael Nadal, o espanhol Carlos Alcaraz também se classificou para a semifinal em simples ao vencer o americano Tommy Paul.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (9/7), em uma hora e 59 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

O duelo começou equilibrado até que o espanhol conseguiu uma quebra com uma devolução nos pés de Paul para abrir 4-2, o suficiente para manter a vantagem e fechar a parcial em 6-3.

No segundo set o panorama foi bem diferente, com o americano abrindo 3-0 depois de quebrar o saque de Alcaraz no segundo game, mas o atual campeão de Roland Garros e Wimbledon reagiu e levou a decisão para o tie break, no qual se impôs para selar a vitória.

Alcaraz vai enfrentar o canadense Felix Auger-Aliassime que venceu o norueguês Casper Ruud também nesta quinta por 6-4, 6-7 (8/10), 6-3.

--- Resultados do torneio de tênis de Paris-2024 nesta quinta-feira:

- Simples masculino (quartas de final)

Novak Djokovic (SRB) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-3, 7-6 (7/3)

Lorenzo Musetti (ITA) x Alexander Zverev (ALE) 7-5, 7-5

Félix Auger-Aliassime (CAN) x Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-7 (8/10), 6-3

Carlos Alcaraz (ESP) x Tommy Paul (EUA) 6-3, 7-6 (9/7)

gfe/avl/aam/mvv