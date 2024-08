O Bordeaux, que declarou falência nesta semana, foi rebaixado para a quarta divisão do futebol francês nesta quinta-feira (1º) pelas autoridades esportivas do país.

O clube, que disputou a segunda divisão na temporada passada, caiu para a terceira diante da falta de garantias sobre sua viabilidade econômica, segundo a Liga de Futebol Profissional (LFP).

No entanto, com a falência, as autoridades francesas, através da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), decidiram rebaixar a equipe para a quarta divisão, apesar de um tribunal da cidade de Bordeaux ter dado permissão para que continuasse na terceira divisão.

Se o Bordeaux aceitar esta decisão, esta não terá mais de ser ratificada pelo comitê executivo da Federação Francesa de Futebol, como confirmou a própria federação.

O clube pode recorrer na DNCG, embora isso signifique se expor a uma punição mais severa. Como última cartada, pode solicitar uma conciliação ao Comitê Nacional Olímpico de Esportes (CNOSF).

Seis vezes campeão francês, a última delas em 2009, o Bordeaux caiu para a segunda divisão francesa em 2022, apenas dois anos depois de ter a chegado às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

